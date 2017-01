Stort strømbrudd på Revetal – Re-torvet er mørklagt

Ifølge avbruddskartet til Skagerak Nett AS er 697 kunder uten strøm i skrivende stund.

Kjøpmann Martin Gran forteller at Skagerak er på vei for å rette feil, og fram til det blir det brukt reserveløsninger for å holde drifta så normalt som mulig:

– Vi holder åpent så lenge nødstrømmen funker!

Re kommune melder følgende på sine nettsider:

– Kommunehuset er rammet av strømbrudd, men det skal likevel være mulig å komme igjennom på telefon, da vi har strømforsyning gjennom nødaggregat.

Ifølge kommunens nettsider jobbes det nå med å rette feilen, men strømmen kan bli borte fram til klokka 11.00.

Sak oppdatert: strømmen er nå tilbake over hele Revetal.





Annonse: