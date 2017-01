– Her har en lur – og veldig kjapp – rev vært på ferde!

REVETAL: Løsningen på kadaver-mysteriet på Revetal lå snublende nær, hos nærmeste grisebonde. Her er både far og sønn Rustan overbevist om at en av Revetals mange rever har vært på ferde.

Bakgrunn: Fant halshogd kadaver bak lensmannskontoret

Det makabre funnet satte et støkk i mange da det som så ut som en hodeløs hund ble finni på Revetal onsdag 26. januar, bak lensmannskontoret.

Det døde dyret lå delvis skjult bak en kontainer og under en pall. Både de som fant kadaveret og lensmann på Revetal trodde først det var en strihåra hund, men det viste seg å være en grisunge.

Det kunne også se ut som hodet var kappa rett av. I tillegg lå kadaveret merkelig plassert, midt på Revetal. Begge deler kunne tale i mot at det var et rovdyr som hadde vært på ferde, og heller mildt sagt merkelig menneskelig aktivitet.

Lensmann Trine Berg håpa ReAvisa-skriverier kunne få på det rene hva som har skjedd. Nå veit vi med stor sannsynlighet det.

For kjapt ble fokuset retta mot nærmeste grisegård, rett nord for Revetal.

– Jeg regna nok med en henvendelse fra lokalavisa når jeg leste den saken, sier Lars Kristian Rustan da ReAvisa tok kontakt. Han lover å sjekke litt mer rundt saken, og etter en prat med pappa Jacob Rustan er mysteriet oppklart:

– Det er helt klart en rev som har vært i gang her, mener Jacob. – En lur – og veldig kjapp – rev.

Her om dagen måtte nemlig grisebøndene avlive en grisunge. Normalt blir avliva griser lagra i en fryseboks til det kommer en lastebil for å frakte de til destruering.

– Men her var reven så kjapp at på et lite øyeblikk var grisungen rappa før vi rakk å legge grisungen i fryseren, forteller Jacob.

– Men hvorfor velger en rev å søke til såpass sentrale strøk som midt på Revetal for å gnage i seg måltidet?

– Tja, det var et godt spørsmål. Men det er jo mye rev langs elva, både nedover og oppover, forteller Lars Kristian.

Pappa Jacob husker godt at det var enda mer rev i tidligere tider, og at de er på vei tilbake.

– De luska rundt husveggene, kan jeg huske. Så de er ikke nødvendigvis så langt unna bebyggelse, sjøl om de egentlig er sky.

Både far og sønn er enig om at det er null problem å gnage av hodet, slik det er gjort på dette dyret, for en rev.

– Det er liten grunn til å frykte flere slike funn – dette er så absolutt unntaket fra regelen, beroliger grisebøndene på Rustan.

Men tydeligvis er det en lur – og veldig kjapp – rev på ferde på Revetal.

