– Pass på – nå er det griseglatt!

RE: Tirsdag ettermiddag fryser regnet på kald asfalt og det er rekordglatte veier i Re og omegn. Unibuss har stoppa to skolebusser på Holtungveien, blant flere innstilte ruter. Politiet ber folk om å ikke ringe om glatte veier – de er fullstendig klar over det.

Tirsdag 17. januar skaper underkjølt regn trøbbel flere steder i nordfylket til og med Re.

På E18 har det vært flere ulykker, der blant annet mer enn ti biler var involvert i en kjedekollisjon ved Bringakertunnelen. Også på de mindre veiene er det såpeglatt – og folk må ta sine forholdsregler.

Som bussjåførene som stoppa bussene på Holtungveien. Ina Helene Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, forteller til ReAvisa at det er helt ifølge instruksen.

– Hvis sjåføren vurderer at det er behov for det, skal han eller hun avvente til det er strødd, eventuelt legge på kjetting eller gjøre andre grep som sørger for at fortsatt kjøring er forsvarlig. Dette er opp til den enkelte sjåfør å vurdere.

Hun forteller at Unibuss – som kjører på oppdrag av VKT – har flere innstilte avganger nå i ettermiddag.

– Der det er så glatt at det legger seg is på veien har vi valgt å innstille rutene. Det gjelder også ruter der vi har piggdekk på bussene – vi har rett og slett ikke nok veigrep på glatta.

– Så fort det er forsvarlig å kjøre, tar vi opp trafikken. VKT oppdaterer informasjon løpende om hvilke ruter som til enhver tid er berørt, forteller kommunikasjonssjefen til ReAvisa.

Re kommune melder følgende på sin nettside:

– Våre mannskaper er ute og strør og de jobber så raskt de kan. Men vi kan ikke være alle steder på en gang og vi ber derfor alle om å kjøre ekstra forsiktig i ettermiddag/kveld og avpasse farten etter forholdene!

Politiet i Vestfold melder om mange telefoner om det samme – om og om igjen. De har en bønn til publikum:

– Det er ikke nødvendig å ringe politiet om glatte veier. Mange ringer inn. Vegtrafikksentralen er varslet. De har alt tilgjengelig mannskaper ute.

