Nå driver denne karen også nettbutikk: – For mange er nok dette en genial løsning!

REVETAL: Hjemkjøring av varer er ikke noe nytt, for det tikker fortsatt inn bestilling på både telefon og faks. Men en splitter ny nettbutikk setter det hele i et nytt og mer effektiv system, forteller kjøpmann Martin Gran.

Før jul ble den splitter nye nettbutikken testa ut – såvidt. Da kunne de første innvidde teste ut bestilling på nett, for så å hente i butikken.

Nå på nyåret var alt klart for å kjøre ut varene til kunden. Bortsett fra tre Meny-butikker i Oslo, var Meny Revetal også blant de første som kasta seg på denne nyvinningen.

– For mange kan nok dette være en genial løsning, forteller kjøpmann Martin Gran (44) ved Meny Revetal. Og det er ikke noe nytt i det å ta opp bestilling og kjøre varene hjem til folk. Det er blitt gjort som en service for eldre og andre som trenger det i «alle år».

Det nye er at det hele er satt i system – et effektivt system, viser kjøpmannen fram til lokalavisa. Her er terminaler og scannere på plass – alt er digitalt, bortsett fra handlevogna og bakkene varene legges i før noen henter det – eller det blir kjørt hjem til kunden.

– Vi får fortsatt bestilling på telefon og til og med per faks. Og det vil vi fortsatt gjøre, for alle som trenger det. Men for de som behersker data er nettbutikken mye kjappere. Du går inn på Meny.no og velger nettbutikk – så er du i gang med handelen.

I en forsiktig start har de ansatte som bor på hver sin kant av kommunen kjørt innom kundene med varene på vei hjem fra jobb, så det ikke blir unødvendig mye kjøring. – Her om dagen kjørte jeg via Linnestad på vei hjem, forteller Martin. – Du blir enda bedre kjent i alle kriker og kroker av Re, og det er jo moro.

– Men vi kan ikke basere oss på at vi skal ta det innimellom alt annet og på vei hjem etter jobb. Derfor har vi ansatt en tidligere deltidsansatt i full jobb, bare med ansvar for dette. Vi veit jo ikke om det blir tre eller tredve bestillinger den neste timen, men vi tar høyde for tredve – så veit vi at vi ikke ramler ut av hoppkanten.

I tillegg til hele Re, leverer også Meny Revetal til Vear og Sem.

– Jeg tror, når dette får satt seg, at det blir et fint supplement til den tradisjonelle dagligvarehandelen. Jeg håper ikke at det tar helt over for den vanlige turen på butikken nå og da, understreker Martin.

For butikken er jo en møteplass for folk i bygda, akkurat som den har vært gjennom generasjoner.

– Jeg brenner for butikkdrift, og det ville vært ille om det ikke er butikker igjen om ti – tjue år. All erfaring tilsier at det ikke skjer, sier Martin og viser til statistikk fra for eksempel London. Der har det vært dagligvarehandel på nett i 10 – 12 år, og andelen er fortsatt ikke i oppi mer enn 7 – 8 prosent.

– Vi må henge med på den nye teknologien, men vi henger med med en sunn skepsis. Det er ingen tvil om at netthandel har kommet for å bli. Samtidig må vi sørge for å ha en så god butikk at folk vil komme hit og handle og hilse på folk også.

For også denne nyvinningen vil Martin gjøre på sin egen måte. Akkurat som da selvbetjente kasser ble innført for ett par – tre år siden – som en av de aller første butikken i landet.

– Vi har gode erfaringer med selvbetjente kasser. Mens andre butikker har kutta i antall betjente kasser for å få plass til selvbetjening som en erstatning, har vi utvida butikken og fått selvbetjening som et supplement til de vanlige kassene. Så den løsningen funker hvert fall for oss.

