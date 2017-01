Emilie og Allan håver inn seiere på travbanen

FRESTE: Emilie Larsen (12) har kjørt inn til tre seiere og en andreplass på de fire siste løpa med sin sprelske ponni. – Det er morsomt at han er litt gæærn!

På Nordre Freste gård er det dyr av de fleste slag; Hester, sauer, griser, katter, bikkjer – og en gammel ponni på 17 år; Allan.

Egentlig var 17-åringen ferdig med konkurranser, men Emilie Larsen (12) fikk prøve seg som trener da Allan kom til gården for snart to år siden. Da var resultatene for en gammel racer så som så.

Den tilårskomne ponnien er nemlig snart pensjonist – ponnier kan kjøre konkurranse ut det året de fyller 18.

Emilie fikk sin første shetlandsponni allerede da hun var seks år. Allan har vært den største utfordringen av dem alle, men han har også innfridd til de grader på travbanen.

– Resultatene var i starten så dårlig at vi lurte på om Allan var ferdig som travponni, forteller pappa Lars Christian Larsen. – Men så ble han dulla og stelt med av Emilie så han fikk en ny vår på høsten i fjor, og den formen har holdt seg gjennom vinteren.

Nå kjører de inn den ene topp-plasseringen etter den andre. Emilie digger kompanjongen. – Han hopper og spretter og er litt vilter. Det er moro, mener 12-åringen.

– Han kan stikke av når jeg leier ham, han er vrien og vrang og kommer ikke når jeg roper på ham, når jeg rir kan han bukke og steile, og med vogn etter kan han hoppe opp med bakstussen. Han er egentlig veldig utålmodig og ganske sær.

– Det eneste som funker er å være bestemt – og kanskje ei bøtte med litt kraftfor for å lure ham litt.

Emilie forteller at det bare er morsomt med en litt gæærn hest. – Dere er kanskje litt like, mener pappa Lars Christian.

Det kan Emilie være til dels enig i. De har begge et skikkelig konkurranseinstinkt. Begge er kanskje like utålmodig etter fart og spenning.

Som da de holdt på å vinne påsketravet på Klosterskogen i fjor, men både kusk og ponni ble så ivrig at de passerte målstreken i full galopp og ble diska.

Omstart er ikke noe særlig, forteller Emilie. Da blir Allan ekstra utålmodig etter å komme i gang. – Da hender det han slår. Heldigvis er det påbudt med slagreim, så det er ikke særlig skummelt.

Å ligge i toppen av ponnitrav krever mye det samme som å drive med vanlig trav. Emilie trener Allan annenhver dag, minst en times økt. Hun steller og stuller, måker og forer ham.

– Nå på vinteren får han grøt. Det er en spesiell oppskrift for å få i ham nok væske, for det er litt vanskelig å få ham til å drikke nok, forteller Emilie.

Det neste på planen er ponnitrav i Drammen førstkommende søndag, og et nytt forsøk i påsketravet på Klosterskogen, der fjoråret endte i galopp.

Siden Allan begynner å bli en aldrende ponni, er ikke planen å slite ham helt ut. Derfor blir det ikke løp hver helg framover, og hele sommeren skal han få fri på sommerbeite.

For mens Emilie er i starten av sin karriere, er Allan helt på slutten av sin. Og for en karriereinnspurt: I de siste fire løpa har Emilie kjørt inn til tre seiere og en andreplass med «gammæl’n».

Sist søndag på Klosterskogen slo Allan den gamle rekorden sin med over tre sekunder!

Det kommer nok av mye god trening og godt stell. Hjemme på Freste går treningsrunden innom Bjørn Larsen og Cecilie Jensen på Bjune, som driver med travhester. De har flere gode resultater fra 2016.

– Der får jeg mange gode tips, hjelp med skoing, og det er flotte treningsmuligheter, forteller en takknemlig Emilie.

Annenhver onsdag reiser hun til Jarlsberg travbane der det er felles ponnitrening med 10 – 15 andre.

– Det er veldig morsomt, med et veldig godt miljø. Alle heier fram hverandre, og ingen er misunnelig når andre enn dem sjøl vinner, forteller Emilie.

Det er Jarlsberg Ponnitrav som arrangerer med egen ponnibu på Jarlsberg med pizza og pølse til barna. Hit kan alle som er nysgjerrige komme og se, spørre og prøve sporten.

Mange gode travkusker i dag starta med ponnitrav. På mange måter er det en inngangsport, der det samme kreves i oppfostringen av en god travhest. Emilie er allerede i gang med det også.

– Hun har en 2-åring på gang; Folsom Cash, forteller mamma Nina Larsen. Han har Emilie trena helt siden han ble født. Han skal være klar når Emilie om tre år er gammel nok til å kjøre travhest på bane.

– Det er lettere å si ifra til Folsom enn han andre gærningen, sier Emilie. For mens ponnien Allan er en sær gammel gubbe, er 2-åringen Folsom Cash en mer medgjørlig unggutt.

Emilie har et veldig godt lag med dyr. – Jeg er glad i dyr. Alle slags dyr, forteller hun. En gang var det en gris på gården hun mente trengte litt ekstra pleie. Da pappa kom hjem, lå grisen i en kurv med pledd foran peisen i stua.

Men det er ikke bare pleie og omsorg som skal til, det må også kustus til. Der har Emilie fått god trening med Allan.

– Det er ikkeno skummelt. Jeg har blitt sparka flere ganger, men det har alltid gått bra. Det er bare å være streng når de drar det litt langt. Det hjelper hvert fall ikke å være redd.

Foreldrene er heller ikke redde, de veit at Emilie veit hva hun driver med. De følger opp både hjemme og på løp – det blir mange mil til og fra konkurranser. – Det er veldig gøy, understreker pappa Lars Christian.

Det eneste som mangler på «Stall Nordre Freste» er sponsorer. Etter hvert blir sporten dyr. En godkjent drakt kommer på 6.000 kroner. Bak på drakta er det god plass til en godt synlig, gjerne lokal sponsor, forteller Emilie med et stort smil.

Her kan du se Emilie og Allans vinnerløp sist søndag – Det Norske Travselskap.