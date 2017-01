Sjarmerte publikum i fjor – straks klare for scenen igjen

RAMNES: Helga 14. – 15. januar inviterer Kulturhuset Elverhøy til nyttårskonserter. For 9-åringene Hillevie og Nora kan ikke dagene gå fort nok, – sååååå mye gleder vi oss!

Nyttårskonsertene for to år siden var det første som skjedde på «nye Elverhøy» – og etter det har det godt over 100 år gamle forsamlingslokalet fått en ny vår:

– Nyttårskonserten var superviktig – av flere grunner, forteller Knut Høydal, styreleder i Kulturhuset Elverhøy. – Med to stappfulle forestillinger ga det penger i kassa til å ta tak i det som måtte gjøres på huset. Også skjønte folk at det var fullt trøkk på Elverhøy igjen!

Forskjellen er stor fra førstesiden i ReAvisa i mars for snart tre år siden: «Kroken på døra for Elverhøy» – der det ikke var verken penger eller folk til å bytte så mye som ei lyspære, og til i dag som lokalet er utleid så å si hver dag, med en solid økonomi og sterke støttespillere.

– Vi har danseakademiet på mandager, korøvelse på tirsdager, sportsfiskere på onsdager, teater på torsdager, ungdomsklubb på fredager – for å nevne noe. Og det er mye utleid i helga også. Du må være tidlig ute for å sikre deg plass.

Styreleder Knut Høydal forteller at det ikke hadde vært mulig å drive Elverhøy som det drives i dag uten et fantastisk styre og forening forøvrig. Alle gjør det de synes er gøy og givende, og deler på oppgavene så det blir sosialt og hyggelig å pusle med stort og smått på Elverhøy.

Det er mye den samme gjengen som sitter i dagens styre og stell, som møttes for snart tre år siden.

Og da starta også snuopperasjonen fra et dødt ungdomslag uten medlemmer i et nedslitt lokale, til en ny organisering for å redde gamle Elverhøy til glede for nye generasjoner.

Det har ildsjelene lykkes med. Bare nå i det siste har nye skyvedører kommet på plass, og et nytt inngangsparti står på trappene. – Du veit, nå er det lys i vinduene hver dag, huset er blitt varmt igjen – det er fullt av liv, sier en stolt Elverhøy-leder Knut Høydal.

Og nyttårskonserten er like viktig i dag, i sin tredje årgang, som det aller første året. – Alle som vil støtte opp om Elverhøy trenger bare å kjøpe en billett og komme. Så enkelt er det!

Datoen er 14 – 15. januar, der lørdagen viser lokale talenter – 25 i tallet – og søndagen viser lokale talenter sammen med proffe musikere med lokal tilhørighet.

Som Agnes Sofie Flåten på trekkspill sammen med Vladimir Stojanov på fele, og gitaristen Randall Avers som er gitarlærer i kulturskolen.

– Han var innom en «gitarkveld» vi hadde her på huset, og da var han huka med på nyttårskonserten også, forteller Knut. – En proff gitarist, veitu. Det blir så bra!

De lokale talentene gleder seg veldig, får ReAvisa opplyst. Hillevie Hansen Jarle (9) og Nora Bøhle Sviland (9) skal synge sammen på nyttårskonserten, akkurat som i fjor.

Da smelta de publikum helt med sang og smil fra scenen. Men det var bak scenen det var mest morsomt:

– Alle er nervøse og går rundt og gleder seg og gruer seg, liksom. Vi har kanskje ikke gleda oss helt siden i fjor, men hvert fall de siste dagene og framover til konsertene, forteller 9-åringene til ReAvisa.

Nå kan ikke dagene få gått fort nok fram til Nyttårskonsert-helga, – det blir kjempegøy!

De litt eldre ungdommene kan bekrefte den gode stemningen bak scenen. Helle Tronrud (14) og Christin Marie Henriksen (14) skal synge, Mathias Frellumstad Hetlesæther (15) skal danse, Stian Hogsrød (15) skal spille gitar.

Det blir med andre ord nok en variert kulturkveld, med sang, spill og dans.

Suzanne Jacobsen (15) og Anelle Gade Johnsen (18) er også lokale sangfugler på scenen denne helga, blant de totalt 25 lokale talentene.