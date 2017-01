Re-El ble blanda inn i navneforvirring og konkursrykter: – Vi lever i beste velgående!

REVETAL: Et helt annet firma enn Re-El gikk konkurs i romjula. Men konkurrenten bytta til et navn veldig likt Revetal-firma bare noen dager før konkursen. Det har skapt forvirring.

Det var Vestviken24.no som først omtalte konkursen i sin ukentlige oppdatering over nyetableringer og konkurser i Vestfold: Re Elektro AS – til forveksling likt Re Elektroinstallasjon AS, eller Re-El på folkemunne.

Nettstedet begynte å grave i saken, og det viser seg at det er Slagen Elektro AS i Sandefjord som er konkurs. Så seint som 23. desember bytta firma navn til Re Elektro AS, før firma ble slått konkurs 28. desember. Da hadde de også bytta adresse fra Sandefjord til Oslo.

Selskapets leder innrømmer til Vestviken24.no at formålet var å unngå medieoppmerksomhet. Men navnebyttet bidro også til å blande en konkurrent inn i konkursrykter.

Etter at ryktet spredde seg om Re Elektro-konkurs, fikk gutta på Revetal flere telefoner fra bekymrede kunder og bekjente.

– Jeg synes det er underlig at de valgte et navn som kunne bidra til å sverte et annet firma. De burde funnet et navn som ikke likner på andre firmaer, sier daglig leder ved Re-El Jan Arild Gjersøe til Vestviken24.no.

For på Revetal går det så det suser, også med Re-El:

– Vi har 20 ansatte og en omsetning på drøyt 20 millioner kroner. Alle har mer enn nok å gjøre. Driften går rett og slett veldig bra.