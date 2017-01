Pepper sport blir til Revetal treningssenter – SE VIDEO!

REVETAL: I disse dager gjøres unna siste innspurt for å gjøre alt klart til nyåpning mandag 16. januar – se video over.

Petter Bjørang etablerte treningssenteret i Gamleveien på Revetal i 2000. Nå er treningssenteret solgt til ekteparet Johannes Holm (40) og Hanne Johansen-Holm (40) fra Våle. Bjørang vil fortsatt drive Revetal CrossFit.

De nye eierne er begge interessert i trening, de løper maraton – og de har mange års jobberfaring fra treningsbransjen.

Begge vil jobbe på Revetal treningssenter, pluss at alle de tidligere ansatte henger med videre. De ser til og med for seg å utvide staben på sikt.

Nå totalrenoveres lokalene, nytt treningsutstyr er på plass, og nye tilbud kommer på timeplanen. – Vi satser på at folk får en wow-opplevelse når de kommer tilbake, sier Johannes til ReAvisa.

Han vil videreføre det gode samarbeidet med lokale idrettslag, både bredde og elite. Men hovedmålgruppa er den vanlige dama og mannen i gata.

– Vi vil jobbe aktivt for å lage avtaler med idrettslag og bedrifter, og vi vil prøve å gjøre treningssenteret enda mer synlig blant folk flest. Det er helt klart et marked for treningssenter her på Revetal.

– Og nå blir et allerede godt treningssenter enda bedre!

Revetal treningssenter skal ikke bare bli bedre enn det var før oppgraderingen, men ekteparet Holm har ambisjoner om at det blir bedre enn de fleste treningssenter – punktum. Det vil si enda et tilbud på Revetal som skal utmerke seg innenfor sin bransje.

Derfor også navnebyttet: – Vi ligger på Revetal og vil være en del av det flotte tilbudet her, og vi driver et treningssenter. Verre er det ikke – da ble det Revetal treningssenter, sier Johannes og Hanne med et smil.