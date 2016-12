Trøbbel med juletreet? Disse gutta hjelper deg!

RE: Vipps noen kroner til Re FK G14 – og vipps så er du kvitt juletreet.

Jula er over og juletreet skal ut av de tusen Re-hjem. Her så foreldre til Re FKs G14-lag en mulighet for en dugnad.

– Etter jul er juletreet en liten utfordring for de fleste av oss. Hva om vi tar den jobben? Du kan sitte i stua di og vippse 70 kroner til Re FK (38755).

– Det blir 24 spillere fra dette årskullet som drar på Dana Cup til sommeren, og når det gjelder økonomi er det alltid en utfordring å skaffe penger til slikt, forteller Herman Heierstad i Re FK.

Derfor er nå dugnadsgjengen klare for juletrehenting. – Vi kommer hjem til deg og henter treet ditt – og du bidrar til å hjelpe 24 unge reinger på fotballcup til sommeren.

– Vi har mange foreldre som har sagt seg villig til å bidra med bil og henger, sammen med spillerne som bærehjelp.

Sammen med beløpet må du oppgi gateadresse og mobilnummer i meldingsfeltet på Vipps. Hvis noen trenger mer info, kan trener Knut Nåtedal kontaktes på mobil 934 59 488.