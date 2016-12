Veit du om noen som sitter aleine på nyttårsaften?

RE: En Re-familie har tatt kontakt med ReAvisa og forteller at de har plass til noen ekstra på nyttårsaften.

«Hei! Veit ReAvisa om det er noen der ute som ønsker å feire nyttår sammen med en liten familie, istedenfor å sitte aleine? Vi har alltids plass til et par ekstra. Vi er voksne og barn fra 5 – 15 år», skriver en Re-familie til ReAvisa.

At det finnes ensomme folk på nyttårsaften, er det liten tvil om. Terskelen for å ta kontakt kan kanskje være høy. Derfor understreker familien at de veldig gjerne vil være flere på nyttårsaften.

– Vi håper at de som ønsker litt selskap tar kontakt. Eventuelt om noen vil gi tips om noen de veit om som jeg kan ringe og invitere, forteller mammaen i Re-familien. Hun mener det er trist om noen går inn i det nye året ufrivillig ensom.

Det vil bli servert tradisjonell kalkun og veganer-meny. Familien kan hente og kjøre innen Re kommune.

Familien kan nås på telefon 452 76 957. – Det er bare å ta kontakt for å få greie på mer om familien og de de eventuelt skal feire med. Vi er bare snille og litt rare folk….

Les også: Overveldende giverglede i Re