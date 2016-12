Nissehåndball for fulle tribuner i Ramneshallen

RAMNESHALLEN: Nærmere 250 håndballglade mennesker hadde tatt turen til Ramneshallen for den årlige nissehåndballen som arrangeres av Ramnes IF.

Tribunen er full av mennesker og utpå banen spiller det barn og ungdom. De fire jentene Elise, Victoria, Emma og Alice syntes det beste med nissehåndball er:

– Masse godis, kommer det fra Victoria.

– Og at vi kan spille mot hverandre, skyter Elise inn.

Det er også satt opp en artig kamp som mange gleder seg til. Her skal damelaget spille mot «klubblaget» som består av en spiller fra hvert av de yngre aldersbestemte lagene.

Og gjett hvem som gikk av med 8-5 seier? Det var selveste klubblaget med de yngre spillerne!

Det er ikke bare Elise, Victoria, Emma og Alice som syntes nissehåndball er gøy. Belma syntes også det er morsomt å spille håndball, men hun syntes også det er stas at julenissen kommer. Og dette året fikk nok barna en overraskelse!

Rundt halv sju på kvelden ble lyset i hallen skrudd av og en dør åpnet.

Så kom det hunder løpende inn i hallen som dro en slede på hjul. Og på sleden satt selvfølgelig julenissen!

Det tok ikke lang tid før hundene stoppet og titalls unger løp mot nissen for å få godteri.

Ramnes har også noen guttelag. Guttene Mikkel, Caspian, Jonas, Norman og Ardian, slik som jentene, syntes nissehåndball er veldig kult og gøy!

Så vi kan konkludere med at nissehåndball er en tradisjon Ramnes må føre videre, det syntes i hvert fall Mina – for hun syntes Ramnes gjør en god jobb for å klare det, og hun syntes de burde ha nissehåndball flere ganger for så gøy er det!

Nissehåndballen ble arrangert fredag 16. desember.

Se flere bilder fra håndballsesongen 2016/2017